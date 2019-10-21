Ставрополь, , 11:57 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставрополья Ирины Кувалдиной по факту превышения ею должностных полномочий. Уголовное дело направлено в суд, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвиняемая работала на посту зампреда правительства региона с октября 2013 года. В марте текущего года в отношении нее завели уголовное дело. По информации местных СМИ, Кувалдину обвиняют в незаконном оказании помощи Ставропольскому колледжу связи в получении бюджетного финансирования в размере 34,5 млн рублей. Учебным заведением в то время руководил ее муж Павел Кувалдин.

В прокуратуре уточнили, что за инкриминируемое в вину Кувалдиной деяние уголовным законом предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году уголовное дело было возбуждено и против Павла Кувалдина. Его подозревали в превышении полномочий, связанных с нецелевым расходованием бюджетных денег. Однако в марте 2019 года Ленинский районный суд Ставрополя прекратил дело в отношении экс-директора колледжа, освободив его от уголовной ответственности. Ему был назначен лишь штраф в размере 40 тыс. рублей.

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