Лондон, , 11:53 — REGNUM Британский актёр Генри Кавилл признался в своей любви к серии стратегических игр Total War. Об этом 20 октября сообщил портал PCGamesN.

Кавилл отметил, что он «продолжает играть в игры серии Total War до тех пор, пока не умрёт». Тем не менее, актёр не назвал свою любимую часть популярной франшизы.

Напомним, Total War — это популярная серия стратегических игр от британской компании The Creative Assembly. Франшиза насчитывает около 15 проектов о различных исторических эпохах.

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