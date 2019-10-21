Москва, , 11:49 — REGNUM Спортивный кластер в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы сформируют в течение трех лет. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба департамента строительства столицы.

Объект площадью около 25 тысяч квадратных метров сформируют в жилом квартале. Проект строительства предусматривает взрослые и детские бассейны, открытую площадка для экстремальных видов спорта с зоной воркаут.

На подземном этаже обустроят универсальный зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, зал единоборств, помещения для занятий ритмической гимнастикой и хореографией. В здании также появится шахматный кружок.

Как отметил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, основные работы на объекте закончатся в течение трех лет.