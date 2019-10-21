Нижние Серги, Свердловская область, , 11:55 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области вынесен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть нескольких человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гражданин признан виновным и приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии поселении. Также он обязан выплатить компенсацию в размере трёх миллионов рублей за моральный ущерб родственнице погибших и полмиллиона рублей женщине, получившей в результате ДТП тяжкий вред здоровью.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Пермь — Екатеринбург 16 мая 2019 года. В тот день водитель грузовика «КАМАЗ» нарушив Правила дорожного движения стокнулся с автомобилями «Лада» и «УАЗ».

"В результате ДТП семья участкового уполномоченногополиции МО МВД России «Красноуфимский», находившаяся в автомобиле «Лада Гранта», состоявшая из 3 человек, в том числе ребенок 11 лет, погибли на месте ДТП. Пассажирка автомобиля «УАЗ Патриот» получила телесные повреждения, которые экспертами расценены как причинившие тяжкий вред здоровью», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отметим, что подсудимый признал свою вину. Решение суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.