Барнаул, , 11:43 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин не считает себя жертвой перестройки. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новое исследование ВЦИОМ, он пояснил, что с высоты прожитых лет считает малозначимым всеобщий дефицит и потерю вкладов.

«Как правило, подобные опросы о «жертвах перестройки» вряд ли можно назвать «научной «социологией», поскольку подобная формулировка вопроса имеет чисто политтехнологическое и пропагандистское звучание. Видимо кто-то заинтересован «перевести стрелки» всех бед на Горбачева и заказывает подобные опросы.

Но реально лично мне ответить однозначно сложно. Во-первых в СССР я, будучи кандидатом медицинских наук и директором «Медицинской профилактики», получал довольно громадную зарплату — 550 рублей в месяц. Да еще преподавал на факультете повышения квалификации в мединституте и получал почасовую. Билет на самолет до Москвы стоил 66 рублей. Но мне удалось лишь съездить в Болгарию и лишь по блату в 1984 году совершить круиз вокруг Европы. Но жить мы могли только в двухкомнатной «хрущевке», так как это соответствовало советским нормативам. Талонов на приобретение автомобиля или магнитофона нам не доставалось. Подписное издание мне удалось лишь получить однажды, когда я был ответственным за подписку и подписал на факультете 108 газет «Правда», и за это мне дали подписку на Шишкова.

Моим увлечением была работа по внедрению информационных систем в здравоохранении. Мы выдумывали много, сделали ведущий центр в стране, но реально мы делали всё это за оклады. А другие аналогичные предприятия ничего не делали и внедряли наши разработки по разнарядке Минздрава. Естественно «перестройка» раскрепостила наши возможности и мы уже внедряли наши разработки в других регионах не бесплатно.

Хотя в личной жизни накатилась волна кризиса, когда были введены талоны на мясо, колбасу, водку, макароны, мыло, стиральный порошок. Поэтому в 90-м году пришлось идти в политику и избраться депутатом. И вот именно 90-е годы по истине были счастливыми для нашего поколения, ибо тогда никто не знал что делать и наш интеллект и потенциал был востребован. А то, что мы после «Павловской реформы» потеряли вклады в сберкассе, то это как-то уже мало значимо. Зато после этого я смог сменить и квартиру и объехать половину мира, и для души реализовать массу полезных проектов, особенно в рамках международной программы «ЗдравРеформа». Так что я явно не могу себя отнести «жертвам перестройки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ВЦИОМ проводил опрос, по итогам которого выяснилось, что 25% граждан России считают себя жертвами перестройки. Наиболее часто пострадавшие в результате развала СССР наблюдались в возрастной группе от 60 лет и старше.

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