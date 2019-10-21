Стокгольм, 21 октября 2019, 11:39 — REGNUM Дополнение The Old Gods для игры Crusader Kings 2 теперь можно получить бесплатно. Об этом 21 октября сообщает портал PCGamer.
Для получения дополнения нужно подписаться на новостную рассылку серии игр Crusader Kings. После этого на электронную почту геймеров придёт ключ для Steam-версии проекта.
Дополнение The Old Gods добавляет в игру фракцию викингов. Его релиз состоялся в мае 2013 года.
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