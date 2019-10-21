Горно-Алтайск, , 11:38 — REGNUM За девять месяцев 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай поступило 2036 обращений от граждан. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, отметив, что это на 12% меньше аналогичного периода прошлого года.

Из них больше половины касались защиты прав потребителей. Жители жаловались на нарушения в сфере розничной торговли, в жилищно-коммунальном хозяйстве, при оказании транспортных услуг. Кроме того, обращения касались сбора мусора, качества пищевых продуктов, организации питания и другие.

«За 9 месяцев подготовлено 25 исковых заявлений в суд. Исковые требования потребителей удовлетворены на денежную сумму 547 512.80 рублей», — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканские власти сообщали, что некоторые жители Горного Алтая отказываются платить за вывоз мусора, поскольку видят большие перебои в этой сфере.

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