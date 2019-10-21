Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Расширение Discover Univercity для игры Sims 4 может выйти 17 декабря 2019 года. Об этом 20 октября сообщил портал PCGamer.

В Discover Univercity симы (персонажи игрока) смогут выбрать для обучения один из двух университетов. После этого они будут посещать лекции, вступать в студенческие сообщества и обустраивать свою комнату в общежитии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Sims 4 появилось расширение «Мир Магии». С его помощью персонажи игрока могут обучиться владению магией.

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