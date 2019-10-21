Рига, , 11:28 — REGNUM Не исключено, что Московский патриархат предпримет попытки отправить на пенсию главу Латвийской православной Церкви, митрополита Александра (Кудряшова). Об этом пишет LSM.

По данным журналистов портала, в начале октября митрополиту Александру исполнилось 80 лет. Около десяти дней назад Совет Латвийской православной Церкви (ЛПЦ) вернул устав, который свидетельствует независимость ЛПЦ от Москвы и её право вести дела под юрисдикцией Латвийской Республики, оставив РПЦ каноническую юрисдикцию о вопросах веры и церковного богословия.

Соответствующая просьба о независимости была передана патриархату Московскому и вся Руси Кириллу, который принял представителей из Латвии и концептуально согласился на изменение устава. А через несколько дней в российских СМИ появились публикации обвиняющие ЛПЦ в чрезмерной лояльности латвийским властям, отмечают журналисты.

В начале июня Сейм Латвии принял поправки к закону о Латвийской православной Церкви, суть которых состояла в попытке оградить автономию ЛПЦ от «иностранного влияния». В частности, в законе появилась статья, что главой Церкви могут стать только те священники, которые являются гражданами Латвии и прожили здесь не менее десяти последних лет.

Не называя имени, член Синода ЛПЦ, пресвитер Николай Тихомиров говорит о некоем посланнике, которого якобы предположительно послали в Латвию из Москвы. Никаких других фактов, даже имени священника, не приводится.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, ведомство внимательно следит за развитием ситуации сосредоточившись на безопасности и внешнеполитическом аспектах.