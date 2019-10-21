Тюмень, , 11:21 — REGNUM Тюменские школьники стали победителями международной Иранской олимпиады по геометрии. Одиннадцатиклассники Леонид Горбунов и Иван Строгальщиков завоевали золотые медали, став сильнейшими из 224 участников группы Advanced, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В Иранской олимпиаде приняли участие более 6 тыс. 200 учеников из 54 стран мира. В финал прошли около 500 сильнейших знатоков геометрии. Тюменские школьники стали лидерами в категории «Профессионалы» для 11 класса (Advanced Level).

Ребята из областной физико-математической школы за 4 часа 30 минут решили задачи, которые специально для турнира составили учёные из разных стран мира.