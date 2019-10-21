Майкоп, , 11:12 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ об учреждении именной премии для волонтеров региона. Ежегодно ею будут поощряться 10 самых активных добровольцев, работающих в различных направлениях волонтерства, сообщил руководитель республики на своей странице в Instagram.

По мнению Кумпилова, в России сейчас наблюдается подъем волонтерского движения. В ряды добровольцев, как отметил политик, вступают десятки тысяч школьников, студентов и просто неравнодушных людей.

«Спасибо всем, кто занимается добровольчеством!», — написал глава республики.

Ежегодный фонд премии составит 350 тыс. рублей. Пять премий в размере 20 тыс. рублей предусмотрены для волонтеров в возрасте 14−17 лет. Еще пять премий, но уже по 50 тыс рублей каждая, получат волонтеры в возрасте от 18 до 30 лет.

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