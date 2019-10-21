Москва, , 11:09 — REGNUM Санкт-Петербургский госуниверситет представил в Госдуме исследование по предупреждению насилия, данные оказались неожиданными, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. Исследование проводились по заказу нижней палаты парламента.

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

С июля по сентябрь 2019 года по заказу Госдумы проводилось экспертно-аналитическое исследование, в нем приняли участие 1665 человек по всем субъектам РФ, сообщил представитель университета Владислав Шепельков.

Согласно опросу, каждый 40-й опрошенный в течение последнего года страдал от насилия, которое было применено членами семьи, две трети насилия в семье приходится на супружеское насилие и почти 16% опрошенных положительно ответили на вопрос о насилии в детском возрасте, сказал Шепельков.

«В целом картина по России: зарегистрированных преступлений, связанных с насилием на семейно-бытовой почве, положительная динамика почти с 50 тыс. преступлений в 2015 году (проводилось исследование за последние четыре года) сократилось до 33 тыс. 363 преступлений, выпадают из общей тенденции два федеральных округах — Дальневосточный федеральный округ и Южный федеральный округ… объяснений мы не нашли», — сказал Шепельков.

Говоря о статистике, эксперт указал на «аномальные вещи, связанные с увеличением (случаев насилия) 2016 году и с последующим падением в два раза в 2017 году»: 26 тыс. было в 2016 случаев побоев, связанных с семейно-бытовой почвой, и в 2017 году этих преступлений стало 1700 — это аномальное падение, указал он.

«Если говорить о структуре потерпевших от семейного насилия, то цифры такие: в целом от семейного насилия доля женщин составляет от 70% до 75%, если же посмотреть на структуру супружеского насилия, а оно две трети составляет по результатам опроса, то доля выше от 85% до 91%», — привел он данные.

Но есть и несколько неожиданные данные, продолжил Шепельков.

«Если посмотреть на структуру потерпевших по разным видам преступлений, то если речь идет об убийствах и умышленном причинении тяжкого вреде здоровья, то по данным за 2018 по убийствам две трети потерпевших это мужчины и только треть женщины… Если говорить о небольшой тяжести, то здесь доминируют среди потерпевших женщины», — заявил он.

Кроме того, изучалась проблема, когда потерпевшие, обращаясь в правоохранительные органы в связи с семейным насилием, в последующем отзывают заявления. Забираются шесть из восьми заявлений из десяти, сказал Шепельков, предупредив, что доверять вот конкретно этим цифрам не стоит.