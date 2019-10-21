Новосибирск, , 11:08 — REGNUM Работа блюдчанского социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних в Чановском районе Новосибирской области приостановлена по предписанию Роспотребнадзора. Восемь детей вернутся в семьи, четверых переведут в соцучреждение города Татарска. Директор филиала в селе Блюдчанское Ольга Михайлова уволена по собственному желанию. Об этом сообщается на странице межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» в социальной сети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время несовершеннолетние воспитанники приюта покидают стены блюдчанского центра. Мальчику, который сфотографировал ужин и рассказал о голоде родственнице, в татарском приюте места не нашлось. Его отправляют домой. Все дети напуганы происходящим», — сообщает «Гражданский патруль» со ссылкой на директора Комплексного центра соцобслуживания населения Чановского района Татьяну Панкрац.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура озвучила результаты проверки в приюте Чановского района, где дети пожаловались на некачественную еду, маленькие порции и недоедание.

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Проверка показала, что в приюте нарушалось санитарно-эпидемиологическое законодательство и об охране здоровья несовершеннолетних детей, а медработник не проводил ежедневный осмотр детей. Были вскрыты нарушения и в части материально-технического обеспечения приюта.

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