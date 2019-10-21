Магас, , 11:06 — REGNUM Власти Ингушетии предостерегли от попыток спекуляции на драке студентов в Чечне. Массовая потасовка произошла в сельхозтехникуме в Серноводске между чеченскими и ингушскими студентами. Факт потасовки подтвердили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

В заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в сети Instagram говорится о том, что драка носила бытовой характер. Ведомство также предостерегло всех, кто высказывает «провокационные призывы к молодежи республики «поехать и разобраться». Как отметили в миннаце, ситуация была оперативно улажена «силами ингушских и чеченских правоохранительных органов и администраций районов».

https://www.instagram.com/p/B32IKTdIMNL/

После инцидента 19 октября было организовано собрание учащихся техникума и их родителей в районном доме культуры города Сунжа.

«Мы веками жили бок о бок. Знаем многих сельчан с. Серноводское, поэтому предпринимать экстраординарных мер не надо. Также на встрече, ингушской стороной было заявлено, что любая ситуация находится под контролем властей республики. На каждое происшествие будет дана оперативная реакция», — говорится в сообщении миннаца.

В ближайшем будущем планируется провести с сельскохозяйственном техникуме встречу с представителями участников конфликта и авторитетными религиозными и общественными деятелями.

«Убедительная просьба — не поддаваться на провокации. Ситуация полностью находится под контролем», — призывали в министерстве.