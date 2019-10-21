Воронеж, 21 октября 2019, 11:02 — REGNUM В Воронеже решением суда на 90 суток приостановлена деятельность магазина сети «Красное и белое», сообщила пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора 21 октября. Причиной стали нарушений, выявленные при внеплановой проверке.
Проверку провели после обращения с жалобой гражданина. Выяснилось, в частности, что в магазине на Бульваре Олимпийском отсутствуют отдельные входы для персонала и посетителей, для загрузки товаров. Продукцию в магазин отгружают со стороны двора жилого дома через центральный вход — под окнами квартир жилой многоэтажки, что нарушает санитарные требования.
Центральный районный суд Воронежа, рассмотрев постановление, вынес решение о приостановлении деятельности магазина на 90 суток.
Отметим, что ранее в Саратове ряд магазинов сети приостановил продажу крепкого алкоголя — причиной стало окончание срока действия лицензии.