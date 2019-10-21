Оренбург, , 11:00 — REGNUM В Оренбурге пенсионерка стала жертвой обмана. Две лжестудентки обманули пожилую женщину на 730 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, оренбурженка пустила в девушек, которые якобы намеревались арендовать жилье. Во время беседы одна из лжестуденток заявила пенсионерке, что на ней «порча», из-за чего она будет сильно болеть, а ее сын погибнет.

Женщина согласилась на проведение обряда. Чтобы избавиться от «порчи» и избежать трагических последствий, она отдала девушкам все свои денежные сбережения и еще одолжила у соседей 77 тыс. рублей. Деньги были завернуты в платок и убраны в шкаф. Впоследствии женщина обнаружила вместо денег в платке листы газеты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители устанавливают личности мошенниц. Им грозит до шести лет лишения свободы.