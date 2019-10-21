Кемерово, , 10:52 — REGNUM Экс-начальник структурного подразделения ОАО «РЖД» в Кемерове осуждён в Новосибирской области за покушение на дачу взятки, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Установлено, что он, являясь начальником структурного подразделения РЖД в Кемерове, фактически управлял ООО «Гарант». Организация сдавала в аренду железнодорожных путей необщего пользования, а такжев субаренду земельные участки, прилегающих к ним и принадлежащих РЖД.

Летом 2018 года осужденный решил через техдиректора «Гаранта» предложить одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги взятку в виде оплаты покупки охотничьего ружья, стоимостью не менее 470 тыс. рублей. Оплатить приобретение дорогостоящего ружья предлагалось за содействие в заключении с ООО «Гарант» договора аренды земельного участка, принадлежащего РЖД.

По решению суда осужденный оштрафован на 2 млн рублей.