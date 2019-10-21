Сеул, , 10:51 — REGNUM В столице Южной Кореи завершилась международная выставка авиакосмических и оборонных технологий (ADEX). Об этом сообщает KBS со ссылкой на организаторов выставки.

По их словам, выставка прошла на территории военной авиабазы Seoul Air Base в период с 15 по 20 октября. В этом году в мероприятии приняли участие 430 компаний из 34 стран мира.

Известно, что на выставке ADEX был представлен макет истребителя KF-X, а также был осуществлен пробный полет вертолета LAH, находящегося на стадии разработки.

Кроме того, в рамках международного мероприятия впервые были представлены публике транспортный вертолет KUH-1E и бронированная боевая машина Redback компании Hanwha Defence.

По данным организаторов, в рамках международной выставки прошли двусторонние встречи 88 высокопоставленных лиц из 48 стран, а также 1450 консультаций с представителями компаний.

По оценкам специалистов, выставку посетили 90 000 специалистов, работающих в авиакосмической и оборонной сферах, а также 200 000 простых посетителей.

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