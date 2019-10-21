Москва, , 10:45 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении авиакомпании «Победа». Поводом для этого стала жалоба гражданина на аудиорекламу средства от укачивания, которая транслировалась в салоне самолёта.

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Как пояснили в пресс-службе ФАС, лоукостеру грозит штраф за нарушения рекламного законодательства.

Согласно закону «О рекламе», «распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, не допускается». Однако «Победа» не согласна с решением ФАС. Представитель лоукостера заявил, что подобные претензии к аудиорекламе возникли впервые и вызывают у авиакомпании удивление, пишет «Коммерсантъ». В компании напомнили, что, согласно Воздушному кодексу, самолёт — это летательный аппарат, а не транспортное средство, и Правила дорожного движения на него не распространяются.

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Также в компании отметили, что размещение рекламы на борту позволяет авиакомпании получить дополнительный доход и поддерживать низкие тарифы на авиабилеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная антимонопольная служба не нашла причин для вмешательства в ситуацию с подорожанием авиабилетов лоукостера «Победа», который намеревался поднять цены на авиабилеты в Россию из-за рубежа в среднем на 25 евро, что соответствует примерно 1,8 тыс. рублей. В ФАС пояснили, что не будут вмешиваться до тех пор, пока компания развивает внутреннюю маршрутную сеть, а цены на внутренние перелёты остаются доступными.