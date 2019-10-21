Париж, , 10:43 — REGNUM Французская студия Bigben Games выложила в сеть первый тизер-трейлер предстоящей игры Werewolf: The Apocalypse — Earthblood. Ролик был опубликован 21 октября на сайте журнала PC Gamer.

Геймерам предстоит выступить в роли оборотня, защищающего свою стаю в ситуации, когда уничтожается его лес в священном для них месте. Ожидается, что игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One and PC в третьем или четвёртом квартале 2020 годе.

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Напомним, в основу Werewolf: The Apocalypse — Earthblood легла настольная ролевая игра Werewolf: The Apocalypse издательства White Wolf Publishing. В центре повествования видеоигры находится оборотень по имени Кахал, изнанный из своего племени. Он противостоит корпорации Pentex, принадлежащей вампирам.

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