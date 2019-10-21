Струнино, Владимирская область, , 10:42 — REGNUM Во Владимирской области капитальный ремонт в главном корпусе Струнинской районной больницы будет закончен до 15 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В данный момент в здании больницы меняют межэтажные перекрытия. Ремонт всех корпусов и зданий больничного городка (гаражи, прачечная, бывший морг и административный корпус) обещают закончить до конца октября 2019 года. По информации областной администрации, на время ремонта в больнице закрыли только офтальмологическое отделение, а остальные виды медицинской помощи местные жители получают в полном объёме. В 2019 году на новое оборудование для отделения физиотерапии было потрачено 222,5 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, местные жители в 2018 году пожаловались президенту Владимиру Путину на аварийную больницу, после чего глава государства поручил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и губернатору Владимирской области Светлане Орловой реконструировать здание и оснастить струнинские медучреждения современным оборудованием.