Грозный, , 10:39 — REGNUM В Чечне расстались с депутатскими мандатами четверо депутатов сельского поселения Серноводское. Требование о прекращении их полномочий выдвинула прокуратура Ачхой-Мартановского района, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства было установлено, что народные избранники не представили сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Не было также предоставлено и сведений о доходах своих родных — супруги и несовершеннолетних детей.

Это послужило поводом для направления представления в адрес председателя совета депутатов села Серноводское. Решением стало прекращение полномочий депутатов досрочно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Чечне лишились мандатов 13 депутатов сельских поселений Курчалоевского района.