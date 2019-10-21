Москва, , 10:43 — REGNUM На сайте государственной корпорации «Росатом» в исторической рубрике 21 октября были размещены рассекреченные документы, связанные с созданием первой атомной бомбы в СССР.

Всего было размещено 45 документов с 1945 по 1954 год, которые ранее находились под грифом «Совершенно секретно». Первой среди опубликованного архива является записка наркому внутренних дел Лаврентию Берии о месте, выбранном для новой лаборатории и экспериментальных мастерских.

Также приводятся фото корпуса первой атомной бомбы, список ученых, выбранных для новой разработки и другие документы.

Напомним, первое испытание советской атомной бомбы прошло 3 сентября 1949 года на полигоне в Семипалатинской области в Казахстане. 8 марта 1950 о создании нового оружия было объявлено официально.