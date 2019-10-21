Одинцово, Московская область, , 10:39 — REGNUM В одинцовском парке Малевича появятся поля для игры в волейбол и мини-гольф, точки для пикников, амфитеатр и площадки для передержки животных. Об этом 21 октября сообщает РИАМО.

Как заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, общая площадь парка составляет 369 га, работы в нем решено провести в три этапа. Первый этап стартовал в июле 2019 года и продлится до конца года. За это время в парке появятся два поля с подогревом для мини-гольфа, парковка, туалетные кабинки и многофункциональные павильоны. Также планируется подготовить пешеходный маршрут. На втором этапе здесь построят кафе, увеличат число парковочных мест, проведут освещение и оборудуют территорию пруда. На третьем этапе, который стартует в 2020 году, очистят лес, построят новые волейбольные площадки и площадки для животных.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области появится новый природный заказник «Душоновские болота». Общая площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) составит 2579 га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Московской области появится новый природный заказник «Душоновские болота»