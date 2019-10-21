Москва, 21 октября 2019, 10:32 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский констатировал деградацию органов опеки, которые превратились в репрессивный орган, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.
«Органы опеки отбирают детей. Это что такое? Их задача — сберечь семью, а они скорее: сигнал — забрать детей. При маме забирают в детский дом: нет там апельсинов в холодильнике или игрушка не та. Репрессивный орган. Нужно помогать (семье)», — заявил Жириновский в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
Ранее Жириновский отметил исчезновение понятия главы семьи.
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