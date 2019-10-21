Москва, , 10:23 — REGNUM Результаты опроса о том, какие киногерои в наибольшей мере обладают самыми важными качествами для политика и политического лидера прокомментировал доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. Причём, высказываясь на своих интернет-ресурсах, он не стал называть киногероев, а назвал качества, которыми должны обладать российские политики.

«Прокомментирую результаты опроса, какими качествами должны обладать российские политики, претендующие на пост президента страны. Итак: русский, мужчина среднего возраста; имеющий отношение к военной службе, заслуженно носящий высокое воинское звание, но не настроенный вести открытые войны; честный, здесь — синоним справедливого, социально справедливого руководителя; образованный, компетентный, обладающий умением оперативно и находчиво решать проблемы, но не «революционер» и не беспредельщик, больше того, противостоящий им; национал-консерватор, непримиримый защитник русских общественных устоев, не терпящий социальных экспериментов», — отметил Никита Кричевский.

Резюмируя, он добавил: «Хорошая подборка накануне передачи власти».

Напомним, ранее «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМом и Центром политической конъюнктуры (ЦПК) сообщили, что в наибольшей мере главные качества, необходимые политикам из числа российских киногероев присущи Штирлицу («17 мгновений весны») и профессору Преображенскому («Собачье сердце»).

Как пояснил директор ЦПК Алексей Чеснаков, прямой вопрос о голосовании на президентских выборах авторы опроса-2019 не задавали специально, так как считали важным определить, какие образы ассоциируются с политиками в целом