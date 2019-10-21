Москва, , 10:23 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский констатировал исчезновение понятия главы семьи, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

«Заниженная роль мужчины в российском обществе, он все время на войне, в тюрьме или в поисках работы, и в семье он не является главным действующем лицом. Понятие главы семьи исчезло», — заявил Жириновский в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Парламентарий согласен с тем, что должно быть равенство.

«Но ведь равенство вызывается неудовольствие. Если он на работе никто, дома никто, то естественно потом это прорывается в издевательствах над самыми близкими — жена или дети», — отметил Жириновский.

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