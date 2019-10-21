Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Коммунальные службы Екатеринбурга с раннего утра борются с последствиями ледяного дождя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Утром в городе выпали осадки в виде дождя, хотя температура была отрицательной. Из-за этого Екатеринбург покрылся гололёдицей.

Уже через полчаса после выпадения осадков коммунальщики начали оперативно посыпать дороги и тротуары города песко-солевой смесью. На дороги города были выделены 26 комбинированных дорожных машин, на тротуары — 29.

Отметим, что ближе к полудню ситуация нормализовалась, хотя на некоторых улицах до сих пор невозможно пройти, не держась за заборы и прочие элементы городской архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области из-за гололёда пришлось ограничить движение автобусов. В ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

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