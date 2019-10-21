Пермь, , 10:17 — REGNUM В поселке новые Ляды Перми будет восстановлена дамба. После ремонтных работ возобновиться движение транспорта по дороге над инженерным сооружением, которая сейчас закрыта из-за аварийного состояния, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Планируется, что восстановление дамбы завершиться в августе 2020 года. Подрядчику предстоит укрепить стенки оврага, а также расширить проезжую часть до шести метров, построить тротуары и забетонировать спуски к основанию оврага.

Стоит отметить, дамбе более 35 лет. В районе инженерного сооружения расположено около 100 индивидуальных домовладений. Дорога над дамбой закрыта из-за того, что дорожное полотно разрушилось вследствие сильных дождей. Сейчас автомобилистам приходится пользоваться объездным путем.