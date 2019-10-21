Копенгаген, , 10:18 — REGNUM Совместное исследование организации Mandag Morgen и профессора Ольборгского университета Йёргена Гоуля Андерсена показывает, что половина опрошенных датчан в той или иной степени выражает беспокойство в связи с прибытием в страну мигрантов и беженцев.

«Половина населения видит в них угрозу. Число тех, кто разделяет эту точку зрения, значительно увеличилось с 2011 года», — отметил профессор. Беспокойство датчан растет несмотря на то, что количество прибывающих в страну находится на самом низком уровне за последние десять лет, и все больше мигрантов выходят на рынок труда или получают образование. «Такое настроение частично объясняется тем, что крупные политические партии вели антиимигрантскую риторику. Также, далеко не все считают, что процесс интеграции мигрантов в датское общество эффективен», — добавил Гоуль Андерсен. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Результаты исследования строятся на ответах 5 900 респондентов. Согласно собранным данным, 27% датчан считают, что государству нужно проводить еще более жесткую миграционную политику; 33% полагают, что правительство не должно отказываться от тех ограничений, которые существуют на настоящий момент. Исследование также выявило, что молодое поколение более толерантно по отношению к мигрантам и беженцам.