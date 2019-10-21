Стокгольм, , 10:23 — REGNUM Видеоролики популярного шведского блогера PewDiePie заблокировали в Китае. Об этом 20 октября сообщила «Игромания».

Дело в том, что недавно PewDiePie выпустил ролик под названием Hong Kong vs Joker Ends Fortnite [MEME REVIEW]. В нём блогер рассказал о конфликте компании Blizzard и китайского киберспортсмена с ником blitzchung, а также новой серии мультсериала South Park, в которой шутили над китайским правительством.

Блогер извинился перед своими китайскими подписчиками, которые теперь не смогут смотреть его видео. Тем не менее, PewDiePie находит эту ситуацию смешной.

Напомним, в начале октября вышла новая серия скандального мультсериала South Park. По сюжету эпизода Рэнди Марш пытается продавать наркотические вещества в Китай и делает всё возможное, чтобы не обидеть китайское правительство.

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