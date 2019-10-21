Брянск, , 10:25 — REGNUM Жителя Брянска признали виновным в контрабанде табачных изделий в особо крупном размере. Мужчина купил 15 тысяч пачек сигарет без акцизных марок общей стоимостью свыше миллиона рублей и собирался перепродать их. Изъятую немаркированную табачную продукцию суд постановил уничтожить, сообщили 21 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, мужчина в октябре 2018 года приобрёл крупную партию табачных изделий производства Республики Белоруссия, сигареты не были промаркированы специальными российскими акцизными марками. Незаконную продукцию он хранил в гараже в Советском районе Брянска, а затем развозил на автомобиле и сбывал в различных брянских магазинах.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на всё время наказания и к штрафу в размере 400 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.