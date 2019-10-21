Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Игрок с ником Alister заменил антагониста из игры Resident Evil 2 Тирана на гуся из популярного проекта Untitled Goose Game. Ролик с демонстрацией необычной модификации появился в Twitter-аккаунте геймера 20 октября.

https://twitter.com/xZombieAlix/status/1185695629764370432

Теперь персонажей Resident Evil 2 преследует огромный гусь в шляпе. Alister отметил, что в финальной версии мода у антагониста появятся новые крики.

Напомним, Resident Evil 2 — это современный ремейк одноимённой игры 1998 года. В обновлённой версии, по сравнению с оригиналом, изменилась графика и ряд геймплейных механик.

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