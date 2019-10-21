Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM Из Свердловской области выдворили 1 тысячу 559 иностранных граждан с начала 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе УФССП по региону.

В большинстве случаев выдворению подвергаются граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана. Также нарушителей подвергают административным штрафам.

За сентябрь 2019 года с территории России выдворили 114 нелегальных мигрантов, которые находились в Свердловской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Средний Урал стал привлекательнее для иностранных граждан. Миграционный прирост за первые шесть месяцев 2019 года составил 6964 человека, что в 4,6 раза больше, чем в схожий период прошлого года (1503 человека).

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