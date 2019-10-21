Оренбург, , 09:50 — REGNUM В Абдулино Оренбургской области до сих пор нет тепла в шести многоквартирных домах. Планировалось, что во все дома пустят тепло 19 октября. Однако сроки сдвинулись. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM администрации Абдулинского городского округа.

Без отопления Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновники отметили, что 21 октября все же должны решить вопрос по теплоснабжению оставшихся шести домов.

Напомним, из-за затянувшегося ремонта теплотрассы отопительный сезон в муниципальном образовании оказался сорванным. Ситуацию под личный контроль взял губернатор. Ранее он поручил главе муниципалитета принять меры вплоть до обеспечения населения бытовыми отопительными приборами.

Как отметили в минстрое региона, власти Абдулино откровенно провалили работу по началу отопительного сезона. Из-за срыва поставки труб ремонтные работы на теплотрассе начались позже. С 1 по 3 октября из 40 домов к отоплению смогли подключить 14 домов, а 19 октября планировали полностью завершить ремонт и дать отопление во всех дома.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абдулинском районе Оренбуржья отопительный сезон на грани срыва

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье накажут подрядчика, сорвавшего отопительный сезон