Хайкоу, Китай, , 09:46 — REGNUM Новый прямой авиарейс соединил столицу туристические города Хайкоу в островной китайской провинции Хайнань и Чхонджу в Южной Корее, сообщает 20 октября агентство Синьхуа.

Первый рейс ZE731 авиакомпании Eastar Jet покинул Международный аэропорт Чхонджу в 21:00 по Пекину 19 октября и прибыл в Международный аэропорт «Мэйлань» в Хайкоу в 2:05 по Пекину 20 октября. Рейсы из Чхонджу в Хайкоу будут осуществляться каждую среду и субботу, а обратные из Хайкоу в Чхонджу — по четвергам и воскресеньям.

Город Чхонджу является популярным туристическим местом в Южной Корее, он расположен в 128 км от Сеула и известен своими красивыми горами и горячими источниками. Отметим также, что Китай планирует превратить остров Хайнань в международный туристический и потребительский центр к 2025 году.

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