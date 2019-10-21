Сеул, , 09:47 — REGNUM С 19 по 20 октября в Санкт-Петербурге прошла выставка южнокорейской косметики и продуктов питания K-Beauty и K-Food. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агенства содействия торговле и инвестициям (KOTRA).

По их словам, в мероприятии приняли участие представители 10 южнокорейских компаний, включая представителей Amorepacific, Hite Jinro, CJ, Lotte Confectionery.

Отметим, что с января по август экспорт косметических средств из Южной Кореи в Россию увеличился на 46,4%, до 162,7 млрд вон (~$138 млн). Известно, что это является шестым показателем в мире по поставке южнокорейской косметики.

Кроме того, с 14 октября представители 30 малых и средних предприятий Южной Кореи провели видеоконференции с российскими предпринимателями.

«Экспорт южнокорейских товаров в Россию увеличивается. В настоящее время мы поставляем не только автомобили и химическую продукцию, но и продукты питания и косметику», — отметил представитель KOTRA.