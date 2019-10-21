Ульяновск, , 09:37 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура продолжает выявлять нарушения при обеспечении средствами технической реабилитации и лекарственными препаратами. Нарушения регистрируются не только в отношении взрослых, но и детей-инвалидов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Старомайнского района Ульяновской области в ходе проверки вскрыла нарушения в отношении двух детей-инвалидов: по данным ведомства, с февраля 2019 года дети не были обеспечены жизненно необходимыми им лекарствами из-за их отсутствия в аптечной сети общества «УльяновскФармация». Суд удовлетворил иск об обязании регионального министерства здравоохранения обеспечить детей препаратами.

Ранее прокуратура Засвияжского района Ульяновска заставила органы власти обеспечить четырёх инсулинозависимых граждан жизненно важными изделиями медицинского назначения. В ходе проверки установлено, что инвалида второй группы с февраля 2018 года министерство здравоохранения не обеспечивало необходимыми изделиями медицинского назначения. Аналогичные факты выявлены в отношении инсулинозависимых ребёнка и двух мужчин. Надзорное ведомство вышло в суд с требованием обеспечить их тест-полосками и одноразовыми иглами для шприц-ручек. Отмечается, что требование прокуратуры выполнено.

Кроме того, в Старомайнском районе надзорным ведомством было установлено, что пенсионер-инвалид нуждается в систематическом применении одноразовых игл для шприц-ручки, которыми он не обеспечивался профильным министерством с февраля 2019 года. В суд был направлен соответствующий иск, который был удовлетворён.

Напомним, ранее прокуратура Железнодорожного района Ульяновска установила, что со второй половины 2018 года профильное министерство не обеспечивало необходимыми препаратами инвалида второй группы, который нуждается в систематическом приеме ряда лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области после передачи полномочий по обеспечению инвалидов средствами реабилитации столкнулись «с большим числом обращений» в учреждения соцзащиты. Данный вопрос был поднят на рабочем совещании в ульяновском парламенте. Кроме того, было отмечено, что жители региона не спешат брать социальные путёвки в местные санатории.

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