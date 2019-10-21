Москва, , 09:36 — REGNUM Заявка на патент на зимний гаечный ключ, которая поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, стала самой необычной в 2019 году. Об этом сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Ивлеев пояснил, что в ручке этого ключа имеется греющий элемент. Кроме того, он выкрашен в красный цвет, что позволяет его быстрее найти.

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«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ, — приводит РИА Новости слова руководителя федеральной службы. — Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа».

Ивлев уточнил, что больше всего заявок на патенты в 2019 году подано в таких сферах, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство.

Как сообщили ИА REGNUM в Роспатенте, за восемь месяцев 2019 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала более 34,5 тыс. товарных знака, что на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом значительно возросло и число заявок на регистрацию товарных знаков, особенно, от отечественных заявителей. В 2019 году российский бизнес уже подал свыше 36,6 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, на 18,4% превысив показатели августа 2018 года.

Напомним, летом сотрудники Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) по итогам 2018 года опубликовали список «100 лучших изобретений». Так, в топ-100, в частности, попали Санкт-Петербургский государственный университет с изобретением «способ получения заготовки из наноструктурного сплава Ti49,3Ni50,7 с эффектом памяти формы», а также коллектив авторов из Татарии, запатентовавший способ электрохимической переработки золотосодержащего сплава.

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