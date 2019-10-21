Самара, , 09:33 — REGNUM Более шести миллионов рублей потратят в Самаре на отлов и содержание бездомных собак. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, 21 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет до конца текущего года отловить 2840 бродячих животных.

Отмечается, что при отлове подрядчику запрещено использовать яды и приманки, а также применять огнестрельное оружие. Кроме этого, подрядчик обязуется не проводить отлов в присутствии детей.

Аукцион по поиску подрядчика пройдет 30 октября. Заявки для участия в нем принимаются до 28 октября.