Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM В столице Среднего Урала нашли халяльные пельмени, которые содержали ДНК свиньи в своём составе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

Фальсификат нашли на одном из рынков Екатеринбурга. Там были проверены халяльные пельмени «Московские» с мясом птицы от одной из компаний. Обнаружилось, что пельмени содержат видоспецифичную ДНК свиньи, хотя мусульманам запрещено есть свинину.

Более 10 кг продукции было изъято с рынка, а производителю грозит штраф до 300 тысяч рублей. Декларация о соответствии техрегламенту Таможенного союза, которая присвоена продукции, может прекратить своё действие.

Проверка была проведена в том числе по просьбе свердловского представителя главы Чеченской Республики Джамлайла Абдулкадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году специалисты Россельхознадзора нашли ДНК лошади в свином фарше, который производился в мясном цехе гипермаркета «Ашан» в Воронеже. Фальсификат удалось обнаружить благодаря лабораторным исследованиям.

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