Нью-Йорк, США, , 09:32 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал правительства стран во всем мире принимать больше усилий, чтобы положить конец принудительному детскому труду и бедности среди детей. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В своем послании, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты, Гутерриш заявил, что искоренение нищеты лежит в основе усилий по достижению целей в области устойчивого развития и построению устойчивого будущего для всех.

В 2019 году, в котором также отмечается 30-я годовщина подписания Конвенции ООН по правам ребенка, повестка Мирового дня борьбы за ликвидацию нищеты была посвящена «Совместным действиям для расширения прав и возможностей детей, их семей и общин в борьбе с бедностью».

Гутерриш сказал, что «бедность — это не только экономическая проблема, а, скорее, многомерное явление, которое включает в себя как отсутствие доходов, так и основных способностей жить достойно».

Гутерриш отметил, что один из путей к прекращению использования детского труда — решения проблемы бедности в семье.

«Доступ к качественным социальным услугам должен быть приоритетом, однако сегодня почти две трети детей не имеют социальной защиты. Политика, ориентированная на семью, также необходима для обеспечения гибких условий труда, предоставления отпуска по уходу за ребенком», — сказал он.