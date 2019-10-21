Кемерово, , 09:24 — REGNUM В Кузбассе в суд передано уголовное дело в отношении одиннадцати участников группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД РФ.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение восьми преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что трое жителей Кемерова, в том числе начальник службы безопасности местного филиала страховой компании, организовали группу. Они подыскивали людей, инсценировали ДТП с участием дорогих иномарок, на которых заранее устанавливались повреждённые элементы, и подготавливали фиктивные документы на возмещение страховых случаев. По такой схеме в общей сложности было похищено около 5,3 млн рублей.

После раскрытия схемы правоохранителями, один из организаторов заключил досудебное соглашение и дал показания. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Уголовное преследование в отношении ещё одного фигуранта прекращено в связи с его смертью. Третьему организатору, а также ещё десяти обвиняемым предъявлено обвинение. На их имущество наложен арест на общую сумму более 6 млн рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.