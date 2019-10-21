Владикавказ, , 09:24 — REGNUM В Северной Осетии задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления заместитель главы администрации села Црау в Алагирском районе. 35-летнему чиновнику предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство», сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Преступление было совершено 15 октября 2019 года. Около 19:00 в городе Алагире, на улице Агузарова, скончался от огнестрельного ранения 44-летний житель селения Црау. Неизвестный, стрелявший в него, скрылся с места преступления.

В рамках расследования этого инцидента был задержан замглавы села. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства совершенного убийства.