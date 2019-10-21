Левашинский район, Дагестан, , 09:27 — REGNUM В незаконном получении пенсии уличили жителя Левашинского района Дагестана. Для оформления ежемесячных выплат мужчина завысил свой возраст на 27 лет, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе прокураторы республики.

Установлено, что злоумышленник 1984 года рождения получил в районном отделе миграционной службы подложный паспорт гражданина РФ. Согласно новому документу, мужчина родился в 1957 году. После этого подозреваемый купил поддельную трудовую книжку с информацией о том, что он в 1987—1992 годах якобы работал в колхозе.

В январе 2018 аферист обратился в районное отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении ему трудовой пенсии по старости. В результате мужчина в течение более полутора лет незаконно получал пенсионные выплаты, общая сумма которых составила 170 тыс. рублей.

Против «пенсионера» возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в отношении должностных лиц районных отделов Пенсионного фонда и миграционной службы — о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В прокураторе добавили, что в настоящее время причиненный ущерб возмещен.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аналогичном преступлении был уличен заместитель главы села Кулецма Левашинского района. Чиновник ради пенсии с помощью поддельных документов увеличил свой возраст на 34 года.