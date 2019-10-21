Всеволожск, Ленинградская область, , 09:21 — REGNUM Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина напился до бесчувствия и уснул на улице с девочкой-младенцем на руках. К счастью, ребенок был обнаружен и не пострадал. Отец и мать будут привлечены к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полуторагодовалая девочка была обнаружена около 19:00 20 октября у одного из магазинов в деревне Хиттолово. Ребенок находился на руках у мужчины, уснувшего на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Девочку передали медикам, ее здоровью ничего не угрожает. Мужчина госпитализирован с признаками алкогольной интоксикации.

«Полицейскими была оперативно установлена личность мужчины, держащего на руках ребенка. Им оказался 34-летний отец девочки, — пояснили в ГУ МВД. — Мать ребенка установлена. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности».

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