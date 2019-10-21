Омск, , 09:10 — REGNUM Более 500 врачей самых разных специальностей приняли участие научно-образовательной конференции «Практические и теоретические вопросы в профилактике повторных переломов при остеопорозе», которая прошла в Омске в минувшую пятницу. Об этом сообщила пресс-служба Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ).

Мероприятие прошло в преддверии Всемирного дня борьбы с остеопорозом, который отмечается 20 октября, и было посвящено памяти профессора ОмГМУ Леонида Резника.

Как отметили участники конференции, остеопороз сегодня — это опасное заболевание, которое приводит к изменению скелета, хрупкости костей и тяжелым переломам. В первую очередь, ему подвержены представители старшего поколения, в особенности — женщины в период постменопаузы. Но есть данные, что в последнее болезнь существенно «помолодела». Именно поэтому врачи говорят о важности профилактики заболевания, начиная уже с детского возраста.

Помимо вопросов профилактики остеопороза, участники конференции обсудили современные методы диагностики и лечения заболеваний суставов, подробно рассмотрев конкретные примеры хирургических методов лечения сложных переломов.

Всего в рамках конференции прозвучало три десятка докладов, прошли мастер-классы о правилах лечебной гимнастики и скандинавской ходьбе при остеопорозе. Участники встречи отметили также важность здорового образа жизни, правильного питания и умеренных физических нагрузок в качестве основных методов профилактики заболевания.

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