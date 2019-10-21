Оренбург, , 09:05 — REGNUM В Оренбургской области медучреждение в Александровском районе сорвало сроки оплаты исполненных госконтрактов, задолжав коммерсанту 300 тыс. Рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, с бизнесменом не рассчитались за поставку продуктов питания. За выявленные нарушения главврач понес административную ответственность. Ему назначен штраф в 30 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушение. В настоящее время задолженность перед индивидуальным предпринимателем погашена в полном объеме.