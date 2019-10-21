Кемерово, , 09:01 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области назначила свою проверку после появления информации о нарушениях прав пожилых людей в пансионате для пожилых людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее доследственную проверку условий содержания пожилых людей в частном приюте для престарелых в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса начали следователи.

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«Прокуратурой области по данному факту организована проверка исполнения законодательства о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, — уточнили в областной прокуратуре. — При выявлении нарушений закона будут приняты меры для их устранения. Вопросы соблюдения прав пациентов находится на контроле прокуратуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в частном приюте для престарелых «Серафим» пожилые пациенты «ютятся в маленьких помещениях, аварийный выход в здании перекрыт кроватью».