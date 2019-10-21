Челябинск, , 09:01 — REGNUM В Челябинске гражданин, который напал на девушку в подъезде одного из жилых домов и пытался совершить в отношении неё насильственные действия сексуального характера, оставлен под арестом. Меру пресечения 21 октября утвердил областной суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл в Калининском районе на проспекте Победы. Как сообщало РЕ, ночью гражданин зашёл в подъезд следом за девушкой. Этот момент запечатлели камеры наблюдения. Благодаря им и удалось вычислить налётчика.

Калининский райсуд отправил его в СИЗО до 11 декабря. Но защита обжаловала это решение. Адвокат утверждал, что обвиняемый не собирается скрываться и будет помогать следователям. Однако прокуратура выступила против отмены ареста и облсуд согласился с этой позицией.

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